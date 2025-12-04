Nuevamente hay baja en el stock de sangre, esta vez falta 0 Rh positivo

Debido a la situación crítica del stock de sangre del grupo “0” factor Rh positivo, el Centro Regional de Hemoterapia convoca a la comunidad con carácter de urgente a efectuar su donación en la sede de calle Bolívar 687.

El organismo funciona de lunes a viernes hábiles, en el horario de 7 a 17, y los sábados de 7 a 12. Los donantes deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas, preferentemente con buena hidratación.

La reserva de productos sanguíneos es baja, lo que puede afectar a las transfusiones de pacientes anémicos, trasplantes, cirugías, enfermedades oncológicas, accidentes y hemorragias.

Quienes pueden donar:

Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos, sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial para el receptor.