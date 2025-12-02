Por penales, Racing eliminó a Tigre y se metió en semifinales

Una destacada actuación de su arquero Facundo Cambeses le permitió este lunes a la noche a Racing vencer como local a Tigre por 4 a 2 en la definición por penales, tras igualar 0 a 0 los noventa minutos reglamentarios y el alargue, y pasar así a las semifinales del Torneo Clausura 2025, en un partido en el estadio Presidente Juan Domingo Perón.

Para el equipo de Gustavo Costas convirtieron, desde los 12 pasos, el delantero Adrián Martínez, el volante Adrián Fernández, y los defensores Gabriel Rojas y Agustín García Basso.

El arquero de “La Academia”, Cambeses, tuvo una gran actuación al desviar los remates de los defensores Tomás Cardona y Joaquín Laso.

Para Tigre, convirtieron en la definición el lateral Diego Sosa y el volante Julián López.

De esta manera, Racing enfrentará a Boca como visitante, ya que “El Xeneize” terminó mejor ubicado en la tabla de posiciones de la Zona A.

En Tigre, el lateral Ramón Arias fue expulsado en el quinto minuto de descuento del complemento, mientras que en el elenco de Avellaneda vieron la tarjeta roja los defensores Gastón Martirena, a los 10 minutos del primer tiempo extra, y Santiago Sosa, a los 11 del segundo.

Fuente: Cadena 3