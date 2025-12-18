Fue 4-2 en Avellaneda. El partido y el alargue habían terminado sin goles. El arquero Facundo Cambeses atajó dos disparos y fue el héroe de la noche.
Se confirmó día, hora y estadio de la Finalíssima entre Argentina y España
El enfrentamiento entre los campeones de América y Europa se jugaría en un escenario que le trae buenos recuerdos a los dirigidos por Scaloni.Deportes18/12/2025
La Selección argentina y su par de España ya saben a qué hora será la Finalissima, encuentro que se llevará a cabo el 27 de marzo del 2026 en el Estadio Icónico de Lusail.
El partido entre los campeones de América y Europa comenzará a las 15 (hora de Argentina).
El “Lobo” venció al “Guapo” por 2-0 con goles de Manuel Panaro y Franco Torres y enfrentará a Estudiantes en la próxima ronda del Torneo Clausura.
Fue 1-0 en “La Bombonera”. El único gol fue anotado por Ayrton Costa, que aprovechó un rebote en el área chica a los cuatro minutos del primer tiempo.
Con apoyo de aliados, el Gobierno obtuvo mayoría en comisión para llevar el proyecto al recinto. El texto elimina leyes de financiamiento universitario, discapacidad y fondos al Garrahan.
Egresaron los primeros Agentes de Policía de la Escuela de Suboficiales de EmbarcaciónSalta18/12/2025
El acto fue presidido por el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda. Los 85 graduados recibieron el título Técnico Superior en Seguridad Pública para Agentes de Calle.