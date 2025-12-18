Se confirmó día, hora y estadio de la Finalíssima entre Argentina y España

El enfrentamiento entre los campeones de América y Europa se jugaría en un escenario que le trae buenos recuerdos a los dirigidos por Scaloni.

Deportes18/12/2025
finalissima

 La Selección argentina y su par de España ya saben a qué hora será la Finalissima, encuentro que se llevará a cabo el 27 de marzo del 2026 en el Estadio Icónico de Lusail.

El partido entre los campeones de América y Europa comenzará a las 15 (hora de Argentina). 

