Egresaron los primeros Agentes de Policía de la Escuela de Suboficiales de Embarcación
El acto fue presidido por el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda. Los 85 graduados recibieron el título Técnico Superior en Seguridad Pública para Agentes de Calle.Salta18/12/2025
El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el intendente de Embarcación, Carlos Funes, y el jefe de la Policía, Diego Bustos, encabezaron el acto de egreso de la primera promoción de la Escuela de Suboficiales de Embarcación.
En ese marco, 85 agentes, 26 mujeres y 59 hombres, recibieron el título Técnico Superior en Seguridad Pública para Agentes de Calle al concluir los dos años de formación en la institución educativa.
Avellaneda destacó que es un día histórico el egreso de la primera promoción del anexo norte de la Escuela de Suboficiales de la Policía conformada por agentes residentes del norte provincial que concluyeron esta etapa de formación en pos de servir a la patria y a la sociedad.
Por su parte, el Jefe de Policía felicitó a los egresados por el esfuerzo y los instó a servir a la comunidad con honor y desarrollar sus competencias con eficiencia para brindar un servicio de seguridad de excelencia. También resaltó el trabajo del cuerpo docente, directivos y el acompañamiento de los familiares.
Durante la ceremonia se entregaron los títulos correspondientes y reconocimientos a los alumnos y alumnas con rendimiento académico destacado.
Participaron el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, intendente de General Ballivián, Gerardo Córdoba, la fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, de la Defensoría de Embarcación Claudia Moreno, la coordinadora de Bienestar Policial y Penitenciario del Ministerio de Seguridad, Nelly Giménez, el subjefe de la Policía, Walter Toledo, la directora General de Educación Policial, Cristina Casimiro, el director de la Escuela de Suboficiales de Embarcación, Diego Aramayo, entre otras autoridades.
