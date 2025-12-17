Habrá asueto para la administración pública en Salta por las fiestas

Mediante el decreto N°899, el Gobierno provincial estableció asueto para los días 24 y 31 de diciembre en el ámbito de la Administración Pública de la Provincia de Salta, manteniendo guardias mínimas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

La medida hace referencia a las festividades que se aproximan, tradicionalmente destinadas a la celebración y al encuentro de las familias, tanto dentro del territorio provincial como con aquellas que residen en otras provincias.

La decisión, firmada por el gobernador Gustavo Sáenz, tiene como objetivo principal facilitar el encuentro de las familias salteñas durante las celebraciones, especialmente de aquellos agentes que deben trasladarse a otras localidades.

El asueto alcanza a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial. Asimismo, se instruye a las distintas áreas a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales.

