Fue un trabajo de la División Infantería tras un patrullaje preventivo en barrio La Estación. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
Habrá asueto para la administración pública en Salta por las fiestas
En consonancia con lo dispuesto a nivel nacional, el Gobierno de Salta, a través del decreto N°899, determina otorgar asueto al personal de la Administración Pública Provincial los días previos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.Salta17/12/2025
Mediante el decreto N°899, el Gobierno provincial estableció asueto para los días 24 y 31 de diciembre en el ámbito de la Administración Pública de la Provincia de Salta, manteniendo guardias mínimas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
La medida hace referencia a las festividades que se aproximan, tradicionalmente destinadas a la celebración y al encuentro de las familias, tanto dentro del territorio provincial como con aquellas que residen en otras provincias.
La decisión, firmada por el gobernador Gustavo Sáenz, tiene como objetivo principal facilitar el encuentro de las familias salteñas durante las celebraciones, especialmente de aquellos agentes que deben trasladarse a otras localidades.
El asueto alcanza a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial. Asimismo, se instruye a las distintas áreas a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales.
Los procedimientos se realizaron en 14 domicilios y en cinco celdas del penal, en donde hallaron 146 envoltorios de pasta base de cocaína ocultos bajo una baldosa.
Este martes 16 de diciembre, comienzan las inscripciones para las Colonias de Vacaciones de adultos mayores de la Municipalidad.
Con apoyo de aliados, el Gobierno obtuvo mayoría en comisión para llevar el proyecto al recinto. El texto elimina leyes de financiamiento universitario, discapacidad y fondos al Garrahan.
El indicador que mide la confianza de los inversores toca su menor nivel desde enero de este año.