Neumatón: el jueves se realizará el último del año

La Municipalidad realizará este jueves 18, la 20º edición del Neumatón, la última del 2025. La jornada será en el Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en avenida Paraguay 1240.

Allí, los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso. La acción se realizará de 10 a 17 hs.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.

Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.