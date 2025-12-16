Los procedimientos se realizaron en 14 domicilios y en cinco celdas del penal, en donde hallaron 146 envoltorios de pasta base de cocaína ocultos bajo una baldosa.
Neumatón: el jueves se realizará el último del año
Hasta la fecha se lograron acopiar un poco más de 1.451 toneladas de neumáticos fuera de uso.Salta16/12/2025
La Municipalidad realizará este jueves 18, la 20º edición del Neumatón, la última del 2025. La jornada será en el Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en avenida Paraguay 1240.
Allí, los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso. La acción se realizará de 10 a 17 hs.
Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.
Los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.
Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.
Este martes 16 de diciembre, comienzan las inscripciones para las Colonias de Vacaciones de adultos mayores de la Municipalidad.
“Un nuevo equipo con una enorme responsabilidad, cerca de la gente y no tras un escritorio”, dijo.
Atepsa resolvió profundizar las medidas de fuerza tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Desde enero, el Banco Central, ajustará las bandas de flotación del dólar por inflaciónPaís16/12/2025
El Banco Central informó que, a partir de enero de 2026, los límites del esquema cambiario se actualizarán según la inflación mensual. Anunció un programa para fortalecer las reservas.