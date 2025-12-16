Desde enero, el Banco Central, ajustará las bandas de flotación del dólar por inflación

Atepsa resolvió profundizar las medidas de fuerza tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes que las bandas de flotación del dólar comenzarán a actualizarse de acuerdo con la inflación mensual a partir de enero de 2026. La medida fue comunicada oficialmente por la autoridad monetaria a través de un comunicado.
Según explicó el organismo, el objetivo de esta decisión es dotar de mayor previsibilidad y consistencia al esquema cambiario vigente, en un contexto de normalización macroeconómica. El ajuste de las bandas por inflación buscará evitar atrasos cambiarios y acompañar la evolución de los precios internos.
En el mismo comunicado, el BCRA informó que pondrá en marcha un programa destinado a la acumulación de reservas internacionales. Si bien no se detallaron aún los instrumentos específicos, la autoridad monetaria señaló que esta estrategia será clave para reforzar la estabilidad financiera y consolidar el régimen cambiario.
Desde el organismo destacaron que ambas medidas forman parte de una hoja de ruta orientada a fortalecer el balance del Banco Central y mejorar el funcionamiento del mercado de cambios en el mediano plazo.
Resumen de las principales medidas adoptadas
• A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2).
• A partir del 1 de enero de 2026, el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. El escenario base de re-monetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD10 mil millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.
• Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a USD 17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización.
• El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado.
