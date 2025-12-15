Más de 17 mil personas participaron de La Noche de los Museos

La Noche de los Museos se vivió como una de las jornadas culturales más convocantes del año, con un total consolidado de 17.633 visitantes que recorrieron museos y espacios culturales en toda la provincia, en una propuesta inclusiva, federal y sostenida durante más de 14 horas de actividades ininterrumpidas. En este marco, el Salón Provincial de Artes Visuales tuvo un rol destacado con la presentación oficial y entrega de premios de su edición 2025, realizada en el Museo de Bellas Artes de Salta “Lola Mora”, en articulación con el amplio despliegue de la jornada.

La programación de la Noche de los Museos reunió 68 actividades en toda la provincia, de las cuales 36 se desarrollaron en la ciudad de Salta, distribuidas en espacios como el Museo de Bellas Artes “Lola Mora”, el Museo Güemes, el Museo de Antropología, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Histórico de la UNSa, el Complejo Explora Salta, el Museo de la Ciudad, el Centro Cultural América, el Museo Histórico del Norte, la Casa-Taller Jorge Hugo Román, la Casona de Castañares, el Convento San Francisco y el Museo Presidente José Evaristo Uriburu, entre otros. Asimismo, la Provincia contó con una presencia sólida con 32 propuestas en localidades como Guachipas, Cerrillos, Coronel Moldes, Campo Quijano, San Lorenzo, San Antonio de los Cobres, El Carril, Vaqueros, Cafayate, Cachi, Rosario de la Frontera, Campo Santo y Tartagal, donde se ofrecieron recorridos guiados, talleres creativos, muestras arqueológicas, experiencias sensoriales, espectáculos musicales y actividades comunitarias que promovieron la participación cultural en cada región.



El impacto de la jornada se reflejó en una alta concurrencia en los principales museos de la provincia, con 3.800 visitantes en el Museo Histórico del Norte, 3.570 en el Museo de Bellas Artes de Salta, 2.552 en el MAAM, 1.750 en el Centro Cultural América, 1.030 en Explora Salta y 872 en el Museo de Arte Contemporáneo, concentrando estos espacios la mayor afluencia de público. En conjunto, estos números dan cuenta de una participación masiva y sostenida a lo largo de la jornada, que reafirma el interés del público por las propuestas museísticas y culturales en toda la provincia.