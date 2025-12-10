Desde hoy podes anotarte en el Registro de Operadores Socio Terapéuticos

La Dirección General de Gestión del Conocimiento del Ministerio de Salud Pública informa los requisitos para la inscripción en el Registro de Títulos para Operadores Socio Terapéuticos, establecido por el área de Registro de Títulos.

La convocatoria está dirigida a quienes cuenten con formación aprobada por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta.

Los requisitos son:

Título original, certificado analítico y diploma, con dos fotocopias autenticadas de cada documento.

Título secundario y una fotocopia autenticada.

Documento de identidad con una fotocopia autenticada de las dos primeras páginas.

Certificado de residencia en la provincia, dirigido al Ministerio de Salud Pública.

Dos fotos tipo carnet (3x3), color o blanco y negro, actualizadas.

El trámite es de carácter personal y todas las fotocopias deberán estar autenticadas por escribano público o juez de paz.

La recepción de documentación para la matrícula se realizará a partir del 10 de diciembre, los lunes, miércoles y viernes, de 8.00 a 13.00, en Sarmiento 625 – Planta Alta – Dirección General de Gestión del Conocimiento.