Los municipales de Capital tienen fecha de cobro del aguinaldo
Hoy cobran el sueldo04/12/2025
La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad informa que el Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente a la segunda mitad del año 2025, se percibirá el 17 de diciembre.
Durante todo el año, la gestión del intendente, Emiliano Durand, trabajó cumpliendo los compromisos administrativos y financieros asumidos con los empleados municipales. Entre ellos la liquidación en tiempo y forma del medio aguinaldo.
Por otro lado, se recuerda que, el jueves 4 de diciembre los trabajadores comunales tendrán disponible en cajero el sueldo correspondiente a noviembre.
