Liberaron crías de pejerrey en el Dique Cabra Corral

Con el objetivo de fortalecer la repoblación de especies y mejorar el equilibrio ecológico del espejo de agua, se liberaron 18 mil alevinos en el dique Cabra Corral, en el marco de acciones de manejo sostenible de los recursos acuáticos.

Los ejemplares fueron solicitados a la estación hidrobiológica de Chascomús, que cuenta con una producción a gran escala y distribuye excedentes entre las provincias que los requieren para este tipo de iniciativas.

La acción parte de una estrategia de mejora de hábitat, y fomento de actividades productivas y recreativas sostenibles de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Salta.

Desde el Programa Biodiversidad informaron que los peces fueron trasladados en óptimas condiciones, con sistemas de oxigenación para asegurar su sobrevida, y una vez en destino se procedió a la liberación de los 18000 alevinos (crías recién nacidas o jóvenes de los peces) de pejerrey.