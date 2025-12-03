Robaron un auto en Tartagal y lograron recuperarlo

Personal del Distrito de Prevención 4 de Tartagal recuperaron un auto reportado como sustraído de una vivienda en avenida Macacha Güemes.

La intervención se registró en el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencia 911.

El vehículo fue ubicado en ruta nacional 34 y calle Necochea, posteriormente fue restituido a su propietaria

Intervinieron la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1.