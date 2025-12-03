La acción forma parte de una estrategia de mejora de hábitat, y fomento de actividades productivas y recreativas sostenibles.
Robaron un auto en Tartagal y lograron recuperarlo
Intervino la Fiscalía Penal 1.Salta03/12/2025
Personal del Distrito de Prevención 4 de Tartagal recuperaron un auto reportado como sustraído de una vivienda en avenida Macacha Güemes.
La intervención se registró en el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencia 911.
El vehículo fue ubicado en ruta nacional 34 y calle Necochea, posteriormente fue restituido a su propietaria
Intervinieron la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1.
Aguas del Norte completó dos de las tres etapas de renovación de la red de agua potable que beneficia a más de 500 personas de la capital salteña.
La Compensación Transitoria Docente se depositó este sábado 29 de noviembre.
Fue 4-2 en Avellaneda. El partido y el alargue habían terminado sin goles. El arquero Facundo Cambeses atajó dos disparos y fue el héroe de la noche.
La Compensación Transitoria Docente se depositó este sábado 29 de noviembre.
Aguas del Norte completó dos de las tres etapas de renovación de la red de agua potable que beneficia a más de 500 personas de la capital salteña.