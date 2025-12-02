Villa Mónica: Avanza el recambio de cañerías

Más de 500 vecinos del barrio Villa Mónica, en Salta Capital, verán mejorado su acceso al servicio de agua potable de red a partir de la obra de renovación de cañerías que el Gobierno de la provincia, a través de Aguas del Norte, ejecuta en la zona.

Actualmente ya se completaron dos de las tres etapas de trabajos previstos y se habilitaron las redes de agua de un cuadrante de 4 manzanas. Además, se está realizando la transferencia de conexiones domiciliarias del sector habilitado y se ejecuta la reposición de las veredas donde se instalaron las nuevas cañerías.

Para completar los trabajos, además del recambio de la vieja red por nueva cañería, se trabajó en siete empalmes, dos cruces de calles y unos 100 nuevas conexiones domiciliarias.

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, destacó la importancia de la obra al remarcar que beneficia a más de 500 personas: “Seguimos enfocados en mejorar el servicio en cada lugar donde sea necesario llegando con obras que traigan soluciones de fondo a los problemas de los vecinos”.