Una regulación que limita la inversión de los Fondos Comunes de Inversión en cauciones obligará a reorganizar carteras y provocará una baja en los rendimientos diarios que hoy ofrecen las billeteras virtuales.
Nación envía la reforma del Código Penal de la Nación
El proyecto "pondrá orden donde antes reinaba la barbarie", según afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.País02/12/2025
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, ratificaron este lunes que el Gobierno enviará en los próximos días al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal, una de las iniciativas de las reformas de segundo orden programadas por el Poder Ejecutivo.
El proyecto "pondrá orden donde antes reinaba la barbarie" porque, según dijeron, garantizará un cambio de doctrina con el objetivo de que "las penas se agraven, la Justicia llegue a tiempo y se termine la puerta giratoria".
En conferencia desde la Casa Rosada, Adorni destacó "el enorme aporte de Patricia Bullrich al restablecimiento del orden" y sostuvo que "cuando asumió como ministra la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre, los piqueteros eran dueños de la calle y ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroristas”.
Por su parte, Bullrich sostuvo que el nuevo Código Penal busca "dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas".
Anticipó que el proyecto prevé el "agravamiento de las penas" y protegerá a quienes cumplen tareas fundamentales como el ámbito educativo, los chicos en las escuelas y las personas mayores.
Destacó que incorpora la figura de conducción imprudente —reclamo histórico de Madres del Dolor—, el abuso de armas y el concepto de legítima defensa, donde "la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende".
Y aseguró que "las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento" y que, como consecuencia de las innovaciones, "el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva".
Adorni y Bullrich también anunciaron el lanzamiento del Sistema de Alerta Temprana (Alertar), que notificará en tiempo real a la población ante desastres naturales, emergencias meteorológicas y advertencias de seguridad pública.
Con una inversión de 12.000 millones de pesos del FSU, permitirá enviar un mismo mensaje a todos los dispositivos móviles del área afectada, garantizando privacidad y anonimato, informó el Gobierno en un comunicado.
El exgobernador de Tucumán fue intervenido este domingo en el Hospital Italiano
Desesperada búsqueda de una gendarme que se perdió en el río Paraná
Fue 4-2 en Avellaneda. El partido y el alargue habían terminado sin goles. El arquero Facundo Cambeses atajó dos disparos y fue el héroe de la noche.
La Compensación Transitoria Docente se depositó este sábado 29 de noviembre.
Aguas del Norte completó dos de las tres etapas de renovación de la red de agua potable que beneficia a más de 500 personas de la capital salteña.