Comienza hoy el pago de sueldos a la administración pública

El Gobierno de la Provincia de Salta informó el cronograma de pagos correspondiente al mes de noviembre de 2025 para la Administración Pública Provincial.

La Compensación Transitoria Docente fue depositada el sábado 29 de noviembre.

En tanto, los sueldos del mes de noviembre se acreditarán de la siguiente manera:

Martes 2 de diciembre: sectores de Salud y Seguridad.

Miércoles 3 de diciembre: Educación y el resto de la Administración Pública Provincial.

El Gobierno provincial continúa garantizando el cumplimiento de las obligaciones salariales con previsibilidad y orden administrativo, reafirmando el compromiso con los trabajadores de todos los sectores del Estado.