Comienza hoy el pago de sueldos a la administración pública
La Compensación Transitoria Docente se depositó este sábado 29 de noviembre.Salta02/12/2025
El Gobierno de la Provincia de Salta informó el cronograma de pagos correspondiente al mes de noviembre de 2025 para la Administración Pública Provincial.
La Compensación Transitoria Docente fue depositada el sábado 29 de noviembre.
En tanto, los sueldos del mes de noviembre se acreditarán de la siguiente manera:
Martes 2 de diciembre: sectores de Salud y Seguridad.
Miércoles 3 de diciembre: Educación y el resto de la Administración Pública Provincial.
El Gobierno provincial continúa garantizando el cumplimiento de las obligaciones salariales con previsibilidad y orden administrativo, reafirmando el compromiso con los trabajadores de todos los sectores del Estado.
La acción forma parte de una estrategia de mejora de hábitat, y fomento de actividades productivas y recreativas sostenibles.
Aguas del Norte completó dos de las tres etapas de renovación de la red de agua potable que beneficia a más de 500 personas de la capital salteña.
Fue 4-2 en Avellaneda. El partido y el alargue habían terminado sin goles. El arquero Facundo Cambeses atajó dos disparos y fue el héroe de la noche.
