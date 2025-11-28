Avanza la obra de hospital San Bernardo: Se realizó un recorrido

El Gobierno de Salta continúa avanzando en la ampliación del hospital San Bernardo, una obra estratégica que transformará la capacidad operativa y tecnológica del principal hospital quirúrgico del noroeste argentino.

La secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera, Liliana Corona; el secretario de Obras Públicas, Hugo De la Fuente; el gerente del Hospital San Bernardo, Pablo Salomón; junto a equipos técnicos y responsables de obra, realizaron una nueva recorrida por el Bloque Crítico y la Sala de Máquinas, donde verificaron los avances estructurales.

Corona destacó que actualmente “se está hormigonando toda la planta del Bloque Crítico, un sector de aproximadamente 8.000 metros cuadrados que albergará quirófanos, terapias intensivas, terapias intermedias y la unidad del quemado”. Recordó también que recientemente se entregó el nuevo bloque administrativo, totalmente equipado, y que se avanza en el bloque de esterilización, con la adquisición del equipamiento correspondiente.

Sobre la ampliación general, la funcionaria reafirmó que “la obra mantiene su plazo de ejecución y está prevista para finalizar en 2027”.

Por su parte, el gerente del hospital, Pablo Salomón, remarcó que la obra tendrá un impacto decisivo en la atención de la salud en toda la región. “El cuello de botella que tenemos hoy es el número reducido de quirófanos. Con esta ampliación lo vamos a duplicar, y eso nos permitirá mejorar notablemente la capacidad quirúrgica del hospital”, señaló.

Asimismo, subrayó que “la tecnología que se incorporará será de última generación, ubicando al San Bernardo entre los hospitales más modernos de Latinoamérica”.





La obra se ejecuta gracias a un esquema de financiamiento mixto, compuesto por un 70% de aportes del Fonplata y un 30% de inversión provincial, lo que permite sostener un proyecto de gran envergadura destinado a mejorar la infraestructura sanitaria y garantizar mejores condiciones de atención para miles de salteños.