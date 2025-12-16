Mañana el Centro Regional de Hemoterapia cumple 16 años

Más de 60 actividades, premios del Salón Provincial y una amplia participación territorial definieron una jornada cultural sin precedentes.
Desde el jueves 18 al sábado 20 de diciembre, el Centro Regional de Hemoterapia llevará adelante “Donatón”, una campaña de donación voluntaria de sangre para alcanzar los 160 donantes.
El objetivo es abastecer a la provincia de productos sanguíneos durante la festividad navideña, reforzando la disponibilidad en el período de alta demanda.
El jueves 18, el horario de atención en la sede de calle Bolívar 687, en Salta Capital, será de 8:30 a 17; mientras que el viernes 19, se recibirán donantes de 7 a 17 hs. El sábado, en tanto, se podrá aportar de 7 a 12.
Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020.
Quiénes pueden donar
Pueden donar:
Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.
Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.
No pueden ser donantes
Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento
Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.
Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses
Otros datos
Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.
Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.
Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.
Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.
Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.
Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.
Podrán donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno.
