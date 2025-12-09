El Consejo de Mayo presentó el informe final que enviará al Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó en el salón de conferencias de Casa Rosada las conclusiones a las que arribó el Consejo de Mayo, órgano de consulta convocado por el presidente Javier Milei que estableció 10 lineamientos básicos para reimpulsar el funcionamiento del país y trabajó sobre 8 de ellos materializándolos en proyectos de ley que serán enviados al Congreso, entre ellos la modernización laboral y la reforma impositiva.

Desde la sala de conferencias de Casa Rosada, el ministro coordinador explicó que los debates plasmados en el informe del Consejo se traducirán en iniciativas que el Poder Ejecutivo someterá a discusión en parte durante el periodo de sesiones extraordinarias y en el período legislativo de 2026. El extenso documento incluye el proyecto de reforma laboral y contempla las sugerencias planteadas por los integrantes del Consejo que no fueron tomadas, pero que estarán publicados en el sitio oficial Argentina.gov.ar.

El Consejo de Mayo celebró su última edición de este 2025 antes de la formalización del informe final, sin la presencia del titular de la UOCRA, Gerardo Martínez. Entre los compromisos asumidos se encuentran la defensa de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la modernización educativa y laboral, una reforma tributaria, la explotación de recursos naturales, la reforma previsional y la apertura al comercio internacional, según destacó el jefe de ministros.

Luego, el funcionario describió las principales ideas de los puntos trabajados por el Consejo. En cuanto a la inviolabilidad de la propiedad privada, el informe propone que la Ley de Expropiaciones contemple una indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y determinada por tasadores independientes.

Respecto al equilibrio fiscal, se presentará una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit presupuestario nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y tipifica como delito el gasto sin partida presupuestaria.

En el ámbito de la reducción del gasto público, el informe señala que en 2024 el gasto consolidado de Nación, provincias y municipios descendió del 42% al 31% del Producto Bruto Interno (PBI).

En materia de educación, la propuesta otorga mayor autonomía a las provincias y a cada institución educativa. El Estado fijará contenidos mínimos comunes, pero cada escuela podrá diseñar su propio plan de estudios

La reforma tributaria incluye proyectos elaborados por el Ministerio de Economía. Entre ellos, la reforma de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocida como Inocencia Fiscal, y la implementación de un sistema simplificado de liquidación del Impuesto a las Ganancias, en el que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizará la declaración por el contribuyente.

En el capítulo de recursos naturales, el Consejo abordó la modificación de la Ley de Glaciares, que el Presidente ya anunció que enviará a sesiones extraordinarias.

La modernización laboral contempla la derogación de normas consideradas obsoletas, como la Ley de Teletrabajo, surgida durante la pandemia, que según Adorni “no obtuvo el efecto deseado”. Sin embargo, el proyecto final aún no fue publicado debido a que se encuentra en plena redacción.