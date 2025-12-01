El exgobernador de Tucumán fue intervenido este domingo en el Hospital Italiano
Las billeteras digitales pagarán menos en diciembre
Una regulación que limita la inversión de los Fondos Comunes de Inversión en cauciones obligará a reorganizar carteras y provocará una baja en los rendimientos diarios que hoy ofrecen las billeteras virtuales.País01/12/2025
El rendimiento diario que pagan las billeteras digitales empezará a caer a partir de la semana que viene como consecuencia de una nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de liquidez inmediata —conocidos como money market— a modificar la composición de sus carteras.
La medida fue oficializada a través de la Resolución General N° 1092 y entrará en vigencia desde este lunes 1° de diciembre de 2025. Si bien las tasas ya venían reacomodándose tras las elecciones legislativas, en este caso el ajuste responde directamente a un cambio regulatorio.
Los FCI money market ganaron popularidad de la mano de las billeteras digitales por tres razones clave:
- Pagan rendimiento diario
- Permiten retirar el dinero en cualquier momento
- Tienen un riesgo bajo
