Las billeteras digitales pagarán menos en diciembre

El rendimiento diario que pagan las billeteras digitales empezará a caer a partir de la semana que viene como consecuencia de una nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de liquidez inmediata —conocidos como money market— a modificar la composición de sus carteras.

La medida fue oficializada a través de la Resolución General N° 1092 y entrará en vigencia desde este lunes 1° de diciembre de 2025. Si bien las tasas ya venían reacomodándose tras las elecciones legislativas, en este caso el ajuste responde directamente a un cambio regulatorio.

Los FCI money market ganaron popularidad de la mano de las billeteras digitales por tres razones clave: