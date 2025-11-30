Tras el pasillo de espaldas de Estudiantes a Central en Arroyito, los futbolistas que participaron del mismo y Juan Sebastián Verón fueron castigados.
Boca venció a Argentinos Juniors y avanzó a semifinales del Torneo Clausura
Fue 1-0 en “La Bombonera”. El único gol fue anotado por Ayrton Costa, que aprovechó un rebote en el área chica a los cuatro minutos del primer tiempo.Deportes30/11/2025
Boca le ganó este domingo 1-0 a Argentinos Juniors como local y se metió en las semifinales del Torneo Clausura, instancia en la que se enfrentará con el ganador del cruce entre Racing y Tigre.
El autor del único gol del encuentro, que se llevó a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, fue el defensor Ayrton Costa, quien aprovechó al encontrarse con un rebote en el área chica, a los cinco minutos de juego.
El partido comenzó de la mejor manera posible para Boca, ya que, con sólo cinco minutos de juego, se puso en ventaja luego de que Costa, uno de sus jugadores con mejor nivel en este semestre, convirtiera al encontrarse con un rebote que dio el arquero de Argentinos Juniors, Gonzalo Siri, tras atajarle una volea al delantero uruguayo Miguel Merentiel.
Boca pudo haber estirado la ventaja en el final del primer tiempo con un cabezazo clarísimo del delantero Milton Giménez, pero Siri se lució con una tremenda atajada.
El segundo tiempo comenzó bastante parejo, sin situaciones claras para ninguno de los dos equipos, pero, promediando los 25 minuto, “El Bicho”, que es dirigido por Nicolás Diez, empezó a tener muy buenas aproximaciones.
Sin embargo, el arquero de Boca, Agustín Marchesín, se vistió de héroe con una serie de grandísimas atajadas para mantener la ventaja y darle el triunfo a los suyos.
Boca conocerá a su rival en las semifinales este lunes, luego de que Racing reciba a Tigre en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”.
Este fue el sexto triunfo consecutivo para Boca, que bajó la dirección técnica de Claudio Úbeda se afianza como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.
Fuente: Cadena 3
