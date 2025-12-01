Una regulación que limita la inversión de los Fondos Comunes de Inversión en cauciones obligará a reorganizar carteras y provocará una baja en los rendimientos diarios que hoy ofrecen las billeteras virtuales.
Tras casarse con Marianela Mirra, José Alperovich tuvo que ser operado de urgencia
El exgobernador de Tucumán fue intervenido este domingo en el Hospital ItalianoPaís01/12/2025
Horas después de su casamiento, el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, tuvo que ser intervenido de urgencias este domingo por una complicación intestinal y permanece internado en el Hospital Italiano, donde tendrá que quedarse en observación por 48 horas.
El exmandatario, que cumple una condena a 16 años de prisión en su domicilio en Puerto Madero, fue operado este domingo tras haber ingresado a la institución el sábado por un malestar intestinal, aunque por el momento no confirmaron su cuadro. El procedimiento finalizó con éxito y, según trascendió, podría tratarse de apendicitis pero aún no hubo ninguna comunicación oficial.
El episodio sucedió apenas después de que Alperovich oficializara este jueves su matrimonio con la exparticipante de Gran Hermano, Marianela Mirra, quien lo acompañó en la clínica.
La relación entre Marianela Mirra, una de las figuras más recordadas de Gran Hermano 2007, y José Alperovich, exgobernador de Tucumán condenado por abuso sexual, dio un nuevo paso este jueves, cuando finalmente "dieron el sí" y se casaron.
Desesperada búsqueda de una gendarme que se perdió en el río Paraná
El Consejo de Mayo volvió a reunirse este miércoles, pero, con críticas sindicales, no hubo avances en cuanto a acuerdos sobre el borrador.
El vehículo fue recuperado y restituido a su propietario. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.
El exgobernador de Tucumán fue intervenido este domingo en el Hospital Italiano
Una regulación que limita la inversión de los Fondos Comunes de Inversión en cauciones obligará a reorganizar carteras y provocará una baja en los rendimientos diarios que hoy ofrecen las billeteras virtuales.