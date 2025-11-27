Desesperada búsqueda de una gendarme que se perdió en el río Paraná

Una gendarme de 32 años es intensamente buscada en aguas del río Paraná, frente a la ciudad de Rosario, luego de ingresar al río en la zona de Isla Verde y no volver a salir. La mujer, que se encontraba de civil y en compañía de un grupo de amigos, desapareció cerca del atardecer y desde entonces nada se sabe de su paradero.

Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de rastrillaje que se realizaba contrarreloj ante la inminente caída de la luz natural.

Embarcaciones y personal especializado trabajan en el sector donde fue vista por última vez, mientras se intenta precisar las circunstancias en que ingresó al agua.

Hasta el momento no hubo información oficial sobre las causas del hecho ni sobre eventuales dificultades que pudieran haber impedido su regreso a la superficie. Las tareas continuarán mientras lo permitan las condiciones de visibilidad, y no se descarta que el operativo se reanude.