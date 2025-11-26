El fin de semana inicia el pago a empleados públicos

La Compensación Transitoria Docente se depositará el sábado 29.

Salta26/11/2025
sueldos dinero

El Gobierno de la Provincia de Salta informa el cronograma de pagos correspondiente al mes de noviembre de 2025 para la Administración Pública Provincial.

La Compensación Transitoria Docente será depositada el sábado 29 de noviembre.

En tanto, los sueldos del mes de noviembre se acreditarán de la siguiente manera:

Martes 2 de diciembre: sectores de Salud y Seguridad.
Miércoles 3 de diciembre: Educación y el resto de la Administración Pública Provincial.
El Gobierno provincial continúa garantizando el cumplimiento de las obligaciones salariales con previsibilidad y orden administrativo, reafirmando el compromiso con los trabajadores de todos los sectores del Estado.

Te puede interesar
Lo más visto
Captura de pantalla 2025-11-24 191921

Asumieron los 30 diputados electos en los últimos comicios provinciales

Salta24/11/2025

De acuerdo con lo establecido por la Constitución de la Provincia, este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo el acto de incorporación en el cual prestaron juramento las diputadas y los diputados proclamados electos tras los comicios del pasado mes de mayo. Los nuevos legisladores asumirán un mandato de cuatro años, hasta 2029.