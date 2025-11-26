Las obras ampliarán en un 65% la capacidad operativa de la terminal. La inversión es por U$S 100 millones.
El fin de semana inicia el pago a empleados públicos
La Compensación Transitoria Docente se depositará el sábado 29.Salta26/11/2025
El Gobierno de la Provincia de Salta informa el cronograma de pagos correspondiente al mes de noviembre de 2025 para la Administración Pública Provincial.
La Compensación Transitoria Docente será depositada el sábado 29 de noviembre.
En tanto, los sueldos del mes de noviembre se acreditarán de la siguiente manera:
Martes 2 de diciembre: sectores de Salud y Seguridad.
Miércoles 3 de diciembre: Educación y el resto de la Administración Pública Provincial.
El Gobierno provincial continúa garantizando el cumplimiento de las obligaciones salariales con previsibilidad y orden administrativo, reafirmando el compromiso con los trabajadores de todos los sectores del Estado.
En la primera reunión de la mesa técnica se definió la firma de un acta acuerdo que establece el trabajo conjunto.
La Dirección Nacional de Vialidad informa que se realizó el tesado de las vigas que formarán parte del primero de los dos puentes nuevos que se construyen sobre el río Vaqueros.
El objetivo es buscar acelerar trámites, reforzar controles y ampliar el intercambio de datos entre ambos países.
De acuerdo con lo establecido por la Constitución de la Provincia, este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo el acto de incorporación en el cual prestaron juramento las diputadas y los diputados proclamados electos tras los comicios del pasado mes de mayo. Los nuevos legisladores asumirán un mandato de cuatro años, hasta 2029.
La Dirección Nacional de Vialidad informa que se realizó el tesado de las vigas que formarán parte del primero de los dos puentes nuevos que se construyen sobre el río Vaqueros.