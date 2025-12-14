En un amplio procedimiento se rescataron además gallos de riña y se secuestraron numerosos elementos de interés para una causa que se investigaba por distintos hechos ocurridos en la zona.
A 10 años de la tragedia: Homenajearon a los gendarmes
Gendarmería Nacional recordó a los 43 efectivos del Destacamento Móvil 5 que perdieron la vida mientras cumplían funciones, al cumplirse diez años del trágico episodio que marcó a la institución y a todo el país.Salta14/12/2025
El homenaje se realizó en el memorial emplazado sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 779, en cercanías de Arroyo Balboa, lugar donde el 14 de diciembre de 2015 ocurrió el fatal accidente.
La ceremonia fue presidida por el comandante general Claudio Miguel Brilloni, máxima autoridad de la Fuerza, junto al comandante mayor Luis Alberto Gudiño, jefe del Destacamento Móvil 5. Durante el acto, se descubrió una placa conmemorativa que honra la memoria de los gendarmes fallecidos y refuerza el compromiso institucional de mantener vivo su legado.
Familiares, autoridades e instituciones participantes colocaron arreglos florales frente al cenotafio como gesto de respeto y homenaje. El encuentro finalizó con un momento de silencio colectivo, en recuerdo de quienes dieron su vida al servicio de la Nación.
Debido a ello, la atención al público se verá interrumpida a partir de las 7, reanudándose el domingo 14, en el horario de 7 a 20.
La comuna ofrecerá atención especial durante el evento del próximo fin de semana, 13 y 14 de diciembre, con un stand del Centro de Adopciones y la presencia del Móvil de Licencias de Conducir en el Centro de Convenciones.
Los interesados deberán llevar DNI y boleta de servicio.
Refleja una aceleración respecto al 2,3% que se había registrado en octubre, siendo el cuarto mes consecutivo de suba.