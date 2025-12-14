A 10 años de la tragedia: Homenajearon a los gendarmes

El homenaje se realizó en el memorial emplazado sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 779, en cercanías de Arroyo Balboa, lugar donde el 14 de diciembre de 2015 ocurrió el fatal accidente.

La ceremonia fue presidida por el comandante general Claudio Miguel Brilloni, máxima autoridad de la Fuerza, junto al comandante mayor Luis Alberto Gudiño, jefe del Destacamento Móvil 5. Durante el acto, se descubrió una placa conmemorativa que honra la memoria de los gendarmes fallecidos y refuerza el compromiso institucional de mantener vivo su legado.



Familiares, autoridades e instituciones participantes colocaron arreglos florales frente al cenotafio como gesto de respeto y homenaje. El encuentro finalizó con un momento de silencio colectivo, en recuerdo de quienes dieron su vida al servicio de la Nación.