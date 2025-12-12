Mañana desinfectarán el Centro de salud de B° Ceferino

Este sábado 13 de diciembre se hará desinfección general en el centro de salud Nº 48, de barrio Ceferino, ubicado La Florida 1701. Por tal motivo, la atención al público se suspenderá entre las 7 y las 20 de ese día.

Periódicamente, los establecimientos de atención de la salud son objeto de fumigación y desinfección, a fin de asegurar las condiciones de higiene y salubridad, tanto para las personas que concurren a consulta como para los trabajadores.

En el intervalo de 7 a 20, quienes requieran atención sanitaria podrán concurrir al centro de salud cabecera del nodo, en villa Lavalle. También, podrán hacerlo en los dispositivos de villa San Antonio y de barrio Hernando de Lerma.

La asistencia se retomará con normalidad el domingo 14, de 7 a 20 horas.