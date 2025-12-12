Mañana desinfectarán el Centro de salud de B° Ceferino

Debido a ello, la atención al público se verá interrumpida a partir de las 7, reanudándose el domingo 14, en el horario de 7 a 20.

Salta12/12/2025
Captura de pantalla 2025-12-12 063841

Este sábado 13 de diciembre se hará desinfección general en el centro de salud Nº 48, de barrio Ceferino, ubicado La Florida 1701. Por tal motivo, la atención al público se suspenderá entre las 7 y las 20 de ese día.

Periódicamente, los establecimientos de atención de la salud son objeto de fumigación y desinfección, a fin de asegurar las condiciones de higiene y salubridad, tanto para las personas que concurren a consulta como para los trabajadores.

En el intervalo de 7 a 20, quienes requieran atención sanitaria podrán concurrir al centro de salud cabecera del nodo, en villa Lavalle. También, podrán hacerlo en los dispositivos de villa San Antonio y de barrio Hernando de Lerma.

La asistencia se retomará con normalidad el domingo 14, de 7 a 20 horas. 

Te puede interesar
expo ciudad

Múltiples servicios municipales en la Expo Ciudad

Salta11/12/2025

La comuna ofrecerá atención especial durante el evento del próximo fin de semana, 13 y 14 de diciembre, con un stand del Centro de Adopciones y la presencia del Móvil de Licencias de Conducir en el Centro de Convenciones.

Lo más visto
expo ciudad

Múltiples servicios municipales en la Expo Ciudad

Salta11/12/2025

La comuna ofrecerá atención especial durante el evento del próximo fin de semana, 13 y 14 de diciembre, con un stand del Centro de Adopciones y la presencia del Móvil de Licencias de Conducir en el Centro de Convenciones.