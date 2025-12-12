La comuna ofrecerá atención especial durante el evento del próximo fin de semana, 13 y 14 de diciembre, con un stand del Centro de Adopciones y la presencia del Móvil de Licencias de Conducir en el Centro de Convenciones.
Mañana desinfectarán el Centro de salud de B° Ceferino
Debido a ello, la atención al público se verá interrumpida a partir de las 7, reanudándose el domingo 14, en el horario de 7 a 20.Salta12/12/2025
Este sábado 13 de diciembre se hará desinfección general en el centro de salud Nº 48, de barrio Ceferino, ubicado La Florida 1701. Por tal motivo, la atención al público se suspenderá entre las 7 y las 20 de ese día.
Periódicamente, los establecimientos de atención de la salud son objeto de fumigación y desinfección, a fin de asegurar las condiciones de higiene y salubridad, tanto para las personas que concurren a consulta como para los trabajadores.
En el intervalo de 7 a 20, quienes requieran atención sanitaria podrán concurrir al centro de salud cabecera del nodo, en villa Lavalle. También, podrán hacerlo en los dispositivos de villa San Antonio y de barrio Hernando de Lerma.
La asistencia se retomará con normalidad el domingo 14, de 7 a 20 horas.
La comuna ofrecerá atención especial durante el evento del próximo fin de semana, 13 y 14 de diciembre, con un stand del Centro de Adopciones y la presencia del Móvil de Licencias de Conducir en el Centro de Convenciones.