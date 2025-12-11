Los interesados deberán llevar DNI y boleta de servicio.
Múltiples servicios municipales en la Expo Ciudad
La comuna ofrecerá atención especial durante el evento del próximo fin de semana, 13 y 14 de diciembre, con un stand del Centro de Adopciones y la presencia del Móvil de Licencias de Conducir en el Centro de Convenciones.Salta11/12/2025
La Municipalidad de Salta desarrollará este fin de semana, 13 y 14 de diciembre, una nueva edición de la Expo Ciudad en el Centro de Convenciones, en la zona sur de la ciudad.
Además, de los espacios destinados a empresas locales, emprendedores, patio gastronómico, “El Mercado en tu barrio” y juegos, se ofrecerán dos servicios clave para los vecinos: el Centro de Adopciones y el Móvil de Licencias de Conducir.
El sábado 13, de 18 a 21 hs, quienes deseen sumar un nuevo integrante a la familia podrán acercarse al espacio de adopciones responsable, donde se brindará acompañamiento y asesoramiento. Para llevarse un perrito, los interesados deberán presentar una fotocopia del DNI, un comprobante de domicilio, ser mayores de 18 años y firmar un acta de compromiso para garantizar el seguimiento y adaptación del animal.
Por otra parte, el Móvil de Licencias de Conducir atenderá en el predio el sábado 13 y domingo 14, de 14:30 a 19:30, por orden de llegada. Allí los vecinos podrán realizar su trámite de manera ágil y cercana, presentando DNI.
Con estas acciones, la Municipalidad refuerza su presencia en la Expo Ciudad, acercando servicios y promoviendo el bienestar animal, la seguridad vial y la atención directa a los vecinos.
Intervino la Fiscalía Penal 1.
La acción forma parte de una estrategia de mejora de hábitat, y fomento de actividades productivas y recreativas sostenibles.
El trámite, de carácter personal, podrá realizarse desde el 10 de diciembre en Sarmiento 625.
Podrán donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno.
La comuna ofrecerá atención especial durante el evento del próximo fin de semana, 13 y 14 de diciembre, con un stand del Centro de Adopciones y la presencia del Móvil de Licencias de Conducir en el Centro de Convenciones.