Sáenz se reunió en Estados Unidos con empresarios y diplomáticos

En el marco de la estrategia de internacionalización de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz participó de un encuentro en el Consulado General de Argentina en Chicago, Estados Unidos, con el objetivo de abrir puertas y tender puentes para la provincia.

La reunión de trabajo fue co-organizada con el cónsul general Lucas Gioja, y congregó a dirigentes políticos, diplomáticos y referentes del sector privado y comercial del Medio Oeste estadounidense.

Durante el encuentro, el Gobernador expuso las políticas de estabilidad, seguridad jurídica y previsibilidad que ofrece Salta, consideradas esenciales para la radicación de empresas e inversiones extranjeras.

El eje central de la reunión fue la articulación de instancias público-privadas para la elaboración de agendas bilaterales, destinadas a focalizar posibles inversiones y la promoción de exportaciones.



Sáenz compartió visiones estratégicas para el desarrollo del potencial argentino, concentrando la atención en el NOA y el NEA, con Salta como destino estratégico de inversiones.

“Creo profundamente en el valor de abrir puertas y tender puentes. Cada encuentro es una oportunidad para que Salta fortalezca su presencia, muestre su potencial y siga proyectándose al mundo”, aseguró el Gobernador.

El diálogo abordó las potencialidades de inversión en sectores como minería y minerales críticos, la producción Agro-Ganadera y su exportación, Economía del Conocimiento e Infraestructura, turismo y sostenibilidad ambiental.

El mandatario subrayó que el objetivo final de estas gestiones es que los proyectos “puedan traducirse en desarrollo y empleo para los salteños”, asegurando que la vinculación social, ambiental y productiva es una realidad.

Entre los asistentes al encuentro se estuvieron Margo Markopoulos, Secretaria de Comercio e Inversiones del estado de Illinois; Laura Ortega, Directora de Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio de Illinois; Bárbara Bessolo, CEO de Dynamo Edge (Inteligencia Artificial); Byron Sigcho-López, Legislador de la ciudad de Chicago; Jaime Cortes-Monroy Monroy y Verónika Bustamante, Cónsules Generales de Chile y Perú, respectivamente; Dominic Tetu, Director de Asuntos Económicos de la oficina de promoción del Quebec y Nettie Lasko, Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de Estado, entre otros.

Anteriormente, el Gobernador tuvo una reunión privada con el Cónsul Lucas Gioja para planificar la agenda de reuniones con los principales referentes del ámbito político y empresarial, ya que el consulado tiene representación en las estados de Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota y Wisconsin.