La inflación en noviembre fue de 2,5% y acumula 31,4% en los últimos doce meses

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a acelerarse en noviembre y marcó un aumento del 2,5% respecto de octubre, informó este jueves el organismo estadístico nacional. En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 31,4%, mientras que en los primeros once meses del año acumuló un incremento del 27,9%.

El dato muestra una leve suba frente al registro de octubre, que había sido del 2,3%, y confirma que las presiones inflacionarias siguen firmes en la recta final de 2025. La cifra se ubicó por encima del nivel que preveían la mayoría de los analistas, que habían pronosticado que no perforaría el 2%.

Es la primera vez en el año que la inflación de un mes se ubica por encima de la de igual mes de 2024 (en ese período el IPC fue de 2,4%). No obstante, el año podría terminar con la cifra más baja desde 2017.

La división con mayor incremento en noviembre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que trepó un 3,4% impulsada por ajustes en tarifas y servicios asociados.

En el extremo opuesto, Prendas de vestir y calzado registró el menor aumento del mes, con apenas 0,5%, en un contexto de desaceleración del consumo.

Como ocurre habitualmente, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más incidió en la suba del IPC, con impacto en todas las regiones. Analistas señalan que la dinámica de precios básicos continúa siendo determinante en el costo de vida.

