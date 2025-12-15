Los procedimientos se realizaron en 14 domicilios y en cinco celdas del penal, en donde hallaron 146 envoltorios de pasta base de cocaína ocultos bajo una baldosa.
Asumieron los nuevos funcionarios del gobierno de Gustavo Sáenz
"Un nuevo equipo con una enorme responsabilidad, cerca de la gente y no tras un escritorio", dijo.Salta15/12/2025
El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el acto de jura de los nuevos integrantes del Gabinete provincial, formalizando la primera etapa de implementación de la nueva Ley N° 8511 de Ministerios.
En la ceremonia que se realizó en Casa de Gobierno, el gobernador Sáenz tomó juramento a Sergio Camacho como jefe de Gabinete de Ministros, y posteriormente juraron Ignacio Jarsún como ministro de Gobierno y Justicia y José Ignacio Lupión, como ministro de Producción y Minería.
En el mismo acto, asumieron los nuevos secretarios del Poder Ejecutivo Provincial: de Gobierno, Oriana Névora; de Justicia, Javier Mónico Graciano y el Secretario Minería, Gustavo Carrizo. Asimismo el mandatario entregó el decreto de designación y puso en funciones a la subsecretaria de Vocería y Comunicación, Ana Paula Benavides.
“Hoy es un día de balance del año y de evaluar cómo nos fue, que faltó y que necesitamos”, dijo el Gobernador al agradecer a su equipo. Indicó que “luego de seis años de gestión, con desafíos constantes, pusimos todo nuestro esfuerzo, con compromiso, trabajando para cada uno de los salteños”.
Destacó especialmente a los ministros salientes por su labor y aseguró que las políticas implementadas en las respectivas carteras “dejaron huellas y cada uno seguirá aportando para construir la Salta que queremos”.
Igualmente, destacó que el federalismo “que pregono, lo pongo en práctica. Hoy todo el Ministerio de Gobierno está integrado por hombres y mujeres del interior de la provincia que también van a trabajar junto a cada uno de los intendentes, senadores y legisladores”.
Explicitó que la nueva estructura, se debe a “la decisión de achicar el Estado, hacerlo más eficaz, y más ejecutivo. Tenemos que estar al lado de la gente y priorizar”, afirmó.
En un contexto nacional “con un país destrozado por el discurso del odio, con retóricas fundamentalistas de un lado y del otro, en el medio están los argentinos esperando que nos pongamos de acuerdo”, dijo el Gobernador quien nuevamente bregó por el reencuentro nacional y encontrar los puntos en común.
Reiteró su invitación a todo el arco político, “a todos los legisladores, nacionales, provinciales, a los que están de acuerdo y a los que no están de acuerdo con el gobierno, para que pensemos en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Tengamos una política a mediano y largo plazo, porque somos tan fugaces que tenemos la obligación de dejar huellas trascendentes”.
Este martes 16 de diciembre, comienzan las inscripciones para las Colonias de Vacaciones de adultos mayores de la Municipalidad.
Hasta la fecha se lograron acopiar un poco más de 1.451 toneladas de neumáticos fuera de uso.
Atepsa resolvió profundizar las medidas de fuerza tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Desde enero, el Banco Central, ajustará las bandas de flotación del dólar por inflaciónPaís16/12/2025
El Banco Central informó que, a partir de enero de 2026, los límites del esquema cambiario se actualizarán según la inflación mensual. Anunció un programa para fortalecer las reservas.