Asumieron los nuevos funcionarios del gobierno de Gustavo Sáenz

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el acto de jura de los nuevos integrantes del Gabinete provincial, formalizando la primera etapa de implementación de la nueva Ley N° 8511 de Ministerios.

En la ceremonia que se realizó en Casa de Gobierno, el gobernador Sáenz tomó juramento a Sergio Camacho como jefe de Gabinete de Ministros, y posteriormente juraron Ignacio Jarsún como ministro de Gobierno y Justicia y José Ignacio Lupión, como ministro de Producción y Minería.

En el mismo acto, asumieron los nuevos secretarios del Poder Ejecutivo Provincial: de Gobierno, Oriana Névora; de Justicia, Javier Mónico Graciano y el Secretario Minería, Gustavo Carrizo. Asimismo el mandatario entregó el decreto de designación y puso en funciones a la subsecretaria de Vocería y Comunicación, Ana Paula Benavides.

“Hoy es un día de balance del año y de evaluar cómo nos fue, que faltó y que necesitamos”, dijo el Gobernador al agradecer a su equipo. Indicó que “luego de seis años de gestión, con desafíos constantes, pusimos todo nuestro esfuerzo, con compromiso, trabajando para cada uno de los salteños”.

Destacó especialmente a los ministros salientes por su labor y aseguró que las políticas implementadas en las respectivas carteras “dejaron huellas y cada uno seguirá aportando para construir la Salta que queremos”.

Igualmente, destacó que el federalismo “que pregono, lo pongo en práctica. Hoy todo el Ministerio de Gobierno está integrado por hombres y mujeres del interior de la provincia que también van a trabajar junto a cada uno de los intendentes, senadores y legisladores”.

Explicitó que la nueva estructura, se debe a “la decisión de achicar el Estado, hacerlo más eficaz, y más ejecutivo. Tenemos que estar al lado de la gente y priorizar”, afirmó.





En un contexto nacional “con un país destrozado por el discurso del odio, con retóricas fundamentalistas de un lado y del otro, en el medio están los argentinos esperando que nos pongamos de acuerdo”, dijo el Gobernador quien nuevamente bregó por el reencuentro nacional y encontrar los puntos en común.

Reiteró su invitación a todo el arco político, “a todos los legisladores, nacionales, provinciales, a los que están de acuerdo y a los que no están de acuerdo con el gobierno, para que pensemos en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Tengamos una política a mediano y largo plazo, porque somos tan fugaces que tenemos la obligación de dejar huellas trascendentes”.