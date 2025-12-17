Estafa prófugo y lo detuvieron en Orán

Fue un trabajo de la División Infantería tras un patrullaje preventivo en barrio La Estación. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

Salta17/12/2025
En el marco de un patrullaje preventivo en barrio La Estación, efectivos de la División Infantería identificaron a un sujeto y detectaron que tenía pedido de captura.

Se trata de un hombre de 29 años que fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

