En consonancia con lo dispuesto a nivel nacional, el Gobierno de Salta, a través del decreto N°899, determina otorgar asueto al personal de la Administración Pública Provincial los días previos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Estafa prófugo y lo detuvieron en Orán
Fue un trabajo de la División Infantería tras un patrullaje preventivo en barrio La Estación. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.Salta17/12/2025
Los procedimientos se realizaron en 14 domicilios y en cinco celdas del penal, en donde hallaron 146 envoltorios de pasta base de cocaína ocultos bajo una baldosa.
Este martes 16 de diciembre, comienzan las inscripciones para las Colonias de Vacaciones de adultos mayores de la Municipalidad.
En consonancia con lo dispuesto a nivel nacional, el Gobierno de Salta, a través del decreto N°899, determina otorgar asueto al personal de la Administración Pública Provincial los días previos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Con apoyo de aliados, el Gobierno obtuvo mayoría en comisión para llevar el proyecto al recinto. El texto elimina leyes de financiamiento universitario, discapacidad y fondos al Garrahan.
El indicador que mide la confianza de los inversores toca su menor nivel desde enero de este año.