14 allanamientos por una banda que vendía droga en el penal y afuera

Bajo la dirección del fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Leandro Flores, y en el marco de una investigación por la actuación de organizaciones narcocriminales que operaban dentro de la Unidad Carcelaria 1, se realizaron allanamientos simultáneos en 14 domicilios ubicados en la ciudad de Salta y en Villa San Lorenzo, así como en cinco celdas del penal.

Los procedimientos se llevaron a cabo el pasado jueves 11, y contaron con la participación de setenta efectivos de la Unidad Investigativa UFINAR, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Como resultado del operativo, se secuestraron sustancias estupefacientes, elementos empleados para el fraccionamiento y la distribución de drogas, documentación de interés para la causa, vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Además, en una de las celdas de la UC1, ocultos debajo de una baldosa, se hallaron y secuestraron 146 envoltorios con pasta base de cocaína, un teléfono celular con su cargador y un hierro cilíndrico de 19 centímetros de largo.

En total quedaron detenidas veinte personas: nueve mujeres y once hombres, cuatro de ellos internos de la UC1, vinculados a tres causas penales.

El fiscal Flores imputó provisionalmente a catorce de los detenidos por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por cometerse en un establecimiento de detención; y a otros seis, por comercialización de estupefacientes.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas que advertían sobre la comercialización de estupefacientes en el barrio Finca Valdivia y el ingreso de drogas a la UC1. A partir de tareas de vigilancia, filmaciones y seguimientos realizados por el grupo SINAR 5 de la Policía de Salta, se logró establecer la existencia de una red organizada que operaba tanto fuera como dentro del penal, con roles diferenciados y una coordinación permanente entre los involucrados.

Los investigadores determinaron que el circuito de comercialización incluía bocas de expendio activas en los barrios Finca Valdivia, Nueva Esperanza y 17 de Octubre, y que, dentro del penal se utilizaban transferencias a través de billeteras virtuales como mecanismo de pago. Asimismo, se estableció que parejas y familiares de los detenidos colaboraban con el ingreso de sustancias durante los días de visita.

En este contexto, se solicitaron y ejecutaron allanamientos en dos celdas de la UC1 y en cinco viviendas de la ciudad de Salta y de Villa San Lorenzo. Como resultado, se secuestraron estupefacientes, balanzas de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, documentación vinculada a vehículos utilizados por la organización y una motocicleta. Los narcotests arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana.

Las tres mujeres y cuatro de los hombres fueron detenidos y alojados en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta, mientras que los dos internos continúan detenidos en la UC1. Por estos hechos, el fiscal Leandro Flores imputó provisionalmente a las tres mujeres y a los seis hombres por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por haberse cometido en un establecimiento de detención. Dos de los imputados cumplen condena en el penal.