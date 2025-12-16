Los procedimientos se realizaron en 14 domicilios y en cinco celdas del penal, en donde hallaron 146 envoltorios de pasta base de cocaína ocultos bajo una baldosa.
Hoy arrancan las inscripciones para las colonias de vacaciones para adultos mayores
Este martes 16 de diciembre, comienzan las inscripciones para las Colonias de Vacaciones de adultos mayores de la Municipalidad.Salta16/12/2025
Los mayores de 60 años pueden anotarse de forma presencial, de 8 a 11, en los natatorios donde se llevarán a cabo las colonias, es decir en el Perón y en el Vitale.
Los interesados deben llevar fotocopia del DNI y certificado médico. La inscripción será hasta el 19 de diciembre.
"Esperamos que haya una gran convocatoria y que muchos adultos mayores asistan a las colonias, donde podrán pasar jornadas repletas de actividades y recreación", dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.
Quienes se inscriban podrán disfrutar de diversión, deporte y recreación de la mano de los profesores de la Agencia, quienes están sumamente capacitados para la tarea.
Cabe destacar que los cupos son limitados, es por eso que se solicita, a los interesados, acercarse cuanto antes a completar la inscripción.
Hasta la fecha se lograron acopiar un poco más de 1.451 toneladas de neumáticos fuera de uso.
“Un nuevo equipo con una enorme responsabilidad, cerca de la gente y no tras un escritorio”, dijo.
Atepsa resolvió profundizar las medidas de fuerza tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
“Un nuevo equipo con una enorme responsabilidad, cerca de la gente y no tras un escritorio”, dijo.
Desde enero, el Banco Central, ajustará las bandas de flotación del dólar por inflaciónPaís16/12/2025
El Banco Central informó que, a partir de enero de 2026, los límites del esquema cambiario se actualizarán según la inflación mensual. Anunció un programa para fortalecer las reservas.