Hoy arrancan las inscripciones para las colonias de vacaciones para adultos mayores

Los mayores de 60 años pueden anotarse de forma presencial, de 8 a 11, en los natatorios donde se llevarán a cabo las colonias, es decir en el Perón y en el Vitale.

Los interesados deben llevar fotocopia del DNI y certificado médico. La inscripción será hasta el 19 de diciembre.

"Esperamos que haya una gran convocatoria y que muchos adultos mayores asistan a las colonias, donde podrán pasar jornadas repletas de actividades y recreación", dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

Quienes se inscriban podrán disfrutar de diversión, deporte y recreación de la mano de los profesores de la Agencia, quienes están sumamente capacitados para la tarea.

Cabe destacar que los cupos son limitados, es por eso que se solicita, a los interesados, acercarse cuanto antes a completar la inscripción.





