Presupuesto 2026: el oficialismo logró dictamen y avanza con recortes sensibles

El oficialismo consiguió este martes dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 y dejó al proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo miércoles. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, obtuvo el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, pero generó un fuerte rechazo de la oposición por la eliminación de leyes clave vinculadas al financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y los fondos para el Hospital Garrahan.

El dictamen fue firmado por 28 diputados: los 20 del oficialismo más apoyos del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca, Innovación Federal e Independencia, con seis disidencias. En paralelo, el Gobierno también logró dictamen de mayoría para la ley de Compromiso o Inocencia Fiscal, con el mismo número de firmas y cuatro disidencias.

La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda fue la única convocada para tratar el tema. Apenas iniciada, el oficialismo hizo circular el dictamen, que incluyó cambios respecto del proyecto enviado originalmente por el Ejecutivo. El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, sostuvo que el objetivo es “darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo para que vean que la Argentina de Milei es seria”, aunque evitó detallar inicialmente las modificaciones introducidas.

Entre los cambios más relevantes, el nuevo texto incorpora el artículo 75, que deroga las leyes 27.793 y 27.795, correspondientes a la emergencia en discapacidad y al financiamiento de las universidades nacionales. Además, deja sin efecto los fondos destinados al Hospital Garrahan, bajo el argumento oficial de que el Gobierno “ya cumplió” con ese compromiso.

Las definiciones desataron duras críticas de la oposición. El presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, anunció que su espacio no acompañará ni el Presupuesto ni la ley de Inocencia Fiscal y presentará un dictamen propio. “Fue responsabilidad del Gobierno no tener presupuesto en 2024 y 2025 para manejarse con mayor discrecionalidad. Ahora quieren un Presupuesto, pero necesitamos otro presupuesto”, afirmó. También cuestionó la derogación del 6% de financiamiento educativo y la eliminación de partidas para educación técnica.

A ese rechazo se sumó un tercer dictamen, presentado por el interbloque Unidos. Su referente, Nicolás Massot, criticó con dureza las prioridades del proyecto oficial. “Hay plata para bajar impuestos a operaciones inmobiliarias y para reducir cargas a empresas, pero no hay para el Garrahan, las universidades ni las personas con discapacidad”, sostuvo. Además, cuestionó que se utilicen fondos de la Anses para subsidiar despidos en el marco del fondo de cese laboral.

Con estos movimientos, la comisión quedó con un dictamen de mayoría del oficialismo y dos de minoría: uno de Fuerza Patria, con 18 firmas, y otro de Unidos. El escenario anticipa un debate tenso en el recinto, donde el Gobierno buscará la media sanción del Presupuesto 2026 y de la ley de Inocencia Fiscal.