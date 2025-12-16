El riesgo país cayó por debajo de los 600 puntos tras los anuncios del BCRA

El riesgo país perforó, este martes, los 600 puntos, alcanzando su menor nivel desde enero. El indicador, elaborado por JP Morgan, se situó en 573 unidades, un descenso significativo que se registró tras los anuncios del Banco Central respecto a un nuevo ajuste de las bandas cambiarias y un programa de compra de reservas.

Para encontrar una cifra más baja hay que retroceder hasta el 9 de enero, cuando el riesgo país cerró en 559 unidades, el mínimo en lo que iba del año. En el transcurso de diciembre, el riesgo país acumuló una caída total de 72 puntos, equivalente a un 11,1%.

Después de los anuncios del Banco Central, el dólar mostró un incremento. Tanto el segmento mayorista como el minorista reflejaron subas durante la jornada. En el segmento mayorista, el tipo de cambio finalizó en $1451, es decir, $12,50 más que el valor anterior. En las pantallas de Banco Nación, el billete minorista aumentó $15, cerrando en $1480.

Los tipos de cambio financieros también experimentaron un leve aumento; el dólar MEP subió un 0,6% a $1500,52 y el contado con liquidación avanzó un 1% hasta $1543,84.

Conforme al recorte del riesgo país, los bonos argentinos en dólares lograron ganancias de hasta un 2% en el exterior. Max Capital, en su reporte matutino, afirmó: "Creemos que las noticias deberían aportar un mayor piso a las valuaciones de los bonos en dólares y representan otro paso en la dirección de un eventual esquema de flotación libre, que las autoridades esperan que opere entre las nuevas bandas, volviéndolas con el tiempo abstractas".