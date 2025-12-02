Gimnasia eliminó a Barracas y habrá clásico en La Plata

Gimnasia de La Plata eliminó a Barracas Central en los cuartos de final del Torneo Clausura y avanzó a las semifinales, donde jugará ante Estudiantes de La Plata, su clásico rival.

El “Lobo” venció al “Guapo” por 2-0 con goles de Manuel Panaro y Franco Torres en el estadio Claudio Tapia.

Gimnasia empezó dominando el partido con claridad. Desde los primeros minutos el “Lobo” marcó el ritmo y generó las primeras ocasiones: Merlo avisó con un cabezazo, Pintado remató desde afuera y Silva Torrejon exigió a Miño en una jugada que casi termina en gol.

El dominio se cristalizó a los 21 minutos cuando una gran acción colectiva por la derecha culminó con la asistencia de Merlo para que Manuel Panaro estableciera el 1-0, tanto que fue revisado y convalidado por el VAR.

Barracas reaccionó y tuvo su mejor pasaje hacia el final del primer tiempo, acumulando chances claras para empatar. Primero Bruera se encontró con una doble salvada heroica de Insfrán y del palo; luego Tapia probó desde afuera y más tarde Bruera volvió a cabecear, otra vez detenido por el arquero.

A pesar del asedio, Gimnasia resistió esos minutos y se fue al descanso con la ventaja mínima, apoyado en la solidez de su arquero y en la efectividad en los metros finales.

En el segundo tiempo el local salió decidido a buscar la igualdad y volvió a poner en aprietos al Lobo. Bruera y Candia encabezaron la ofensiva de Barracas: primero un cabezazo que Insfrán controló abajo, luego un tiro libre de Candia que dio en el travesaño y más tarde un testazo de Porra que el arquero contuvo sobre la línea, en una ráfaga que pudo haber cambiado el partido.

Gimnasia pasó un largo tramo sin la pelota, replegado y cortando el ritmo con faltas, mientras los ingresos de Castro, Briasco y Franco Torres le dieron aire al equipo.

La tensión se mantuvo hasta el final, con Barracas empujando y llenando de centros el área visitante, pero Gimnasia liquidó el pleito en tiempo agregado: a los 48 minutos Franco Torres aprovechó una contra, eludió a Miño y definió para sentenciar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Gimnasia se medirá ante Estudiantes de La Plata, su clásico rival, en las semifinales en busca de la final del certamen, un nuevo campeonato y la clasificación a la Copa Libertadores.

Fuente Cadena 3