Fue 1-0 en Rio de Janeiro. Carrascal anotó el gol del “Mengao”, a los 43 minutos del segundo tiempo. La revancha se jugará en una semana en Avellaneda.
Comenzó la venta de entradas para el TC2000 en Salta
Una nueva fecha del TC2000 hará vibrar a Salta en el renovado autódromo Güemes desde el 21 al 23 de noviembre. Las entradas ya están disponibles online.Deportes27/10/2025
Del 21 al 23 de noviembre, el Autódromo Martín Miguel de Güemes será sede de una nueva fecha del TC2000, junto a las categorías Fórmula Nacional Argentina, Fiat Competizione y Zonal del NOA. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de NorteTicket.
Para esta edición, se realizaron trabajos de reacondicionamiento y mejoras en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, garantizando las mejores condiciones para el público, los equipos y los competidores.
Salta volverá a sentir la emoción del automovilismo nacional, recibiendo al TC2000 en tres jornadas cargadas de emoción, adrenalina y espectáculo, con la participación de los mejores pilotos y equipos del país.
Además, el evento incluirá competencias de la Fórmula Nacional Argentina, Fiat Competizione y el Zonal del NOA, consolidando a Salta como uno de los escenarios más destacados del automovilismo argentino.
Las entradas pueden adquirirse anticipadamente en NorteTicket o de forma presencial en las boleterías del autódromo durante los días del evento.
El Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Turismo y Deportes, acompaña la realización de este evento de gran magnitud que impulsa el turismo deportivo, la actividad económica local y el posicionamiento de Salta como sede de competencias de primer nivel.
Verstappen se quedó con el primer puesto. El compañero del argentino, pIerre Gasly terminó 19°. Cobertura especial de Cadena 3.
El equipo de Placente venció a Colombia 1-0 en Santiago de Chile. Silvetti anotó el gol tras una gran jugada de Prestianni. Los cafeteros terminaron con uno menos por expulsión de Rentería.
Los ladrones habrían ingresado en la madrugada de este domingo en una zona de obras. Consideran “inestimable” el valor de los objetos sustraídos. Cerraron el museo por 24 horas.
Verstappen se quedó con el primer puesto. El compañero del argentino, pIerre Gasly terminó 19°. Cobertura especial de Cadena 3.
Las tareas de desinfección y control de plagas se realizarán el domingo 26 en el mercado San Miguel y su anexo de Pje. Miramar, en el Patio de las Empanadas, en el mercadito Evita y en el mercadito Belgrano.