Comenzó la venta de entradas para el TC2000 en Salta

Del 21 al 23 de noviembre, el Autódromo Martín Miguel de Güemes será sede de una nueva fecha del TC2000, junto a las categorías Fórmula Nacional Argentina, Fiat Competizione y Zonal del NOA. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de NorteTicket.

Para esta edición, se realizaron trabajos de reacondicionamiento y mejoras en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, garantizando las mejores condiciones para el público, los equipos y los competidores.

Salta volverá a sentir la emoción del automovilismo nacional, recibiendo al TC2000 en tres jornadas cargadas de emoción, adrenalina y espectáculo, con la participación de los mejores pilotos y equipos del país.



Además, el evento incluirá competencias de la Fórmula Nacional Argentina, Fiat Competizione y el Zonal del NOA, consolidando a Salta como uno de los escenarios más destacados del automovilismo argentino.

Las entradas pueden adquirirse anticipadamente en NorteTicket o de forma presencial en las boleterías del autódromo durante los días del evento.

El Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Turismo y Deportes, acompaña la realización de este evento de gran magnitud que impulsa el turismo deportivo, la actividad económica local y el posicionamiento de Salta como sede de competencias de primer nivel.