Gobernadores del NOA se reunieron con directivos del la minera Rio Tinto

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, de Catamarca Raúl Jalil y de Jujuy Carlos Sadir se reunieron con Dominic Barton, presidente del Board of Directors de Rio Tinto y Jérôme Pécresse director ejecutivo Aluminium & Lithium en la primera visita de la cúpula de la compañía minera a la Argentina. También participó el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada.

Durante el encuentro se dialogó sobre el estado de las operaciones y el potencial de desarrollo del sector en el NOA, una región que se consolida como eje global en la producción de minerales críticos, esenciales para la transición energética.

En este contexto, la provincia de Salta ocupa un lugar central gracias al desarrollo del proyecto Rincón Lithium, ubicado en la Puna salteña, dentro del Triángulo del Litio.

Representa la inversión más grande para proyectos de litio proyectada en US$ 2.500 millones y la primera aprobada bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El proyecto Rincón Lithium contempla la construcción de una planta de carbonato de litio grado batería con una capacidad anual de 50.000 toneladas, con la primera producción plena prevista para 2028 y una vida útil estimada de 40 años, lo que garantiza previsibilidad a largo plazo.