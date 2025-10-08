Se fortalece el ferrocarril al servicio de la minería en el NOA

El mes de septiembre marcó un hito para TAC/BCyL ya que se comenzaron las operaciones de una carga que tendrá continuidad en el tiempo con origen en la localidad bonaerense de Chenault hasta Olacapato, en la provincia de Salta, tráfico que incluye la circulación por el mítico ramal C14.

Al respecto el Gerente Regional de la empresa Euroamerica, socia estratégico del ferrocarril para que los insumos lleguen a la Puna salteña, destacó: “Este paso representa mucho más que una operación logística: es la consolidación de nuestro compromiso con la eficiencia, la innovación y el desarrollo de la región”.

En ese sentido, integrar a los ferrocarriles a la producción minera le permite al sector transportar grandes cantidades de materia prima y de elementos clave para la instalación y puesta en funcionamiento de las mineras; un proceso costoso que requiere importantes inversiones. A su vez, incorporar la prestación del servicio ferroviario no sólo abarata los costos, sino que garantiza la carga con impacto positivo en la huella de carbono.

Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), el desarrollo de la minería en Argentina generará USD 5.088 millones en exportaciones en 2025, un 14% más que en 2024. Lideran ese volumen el oro (creció un 70% interanual) seguido por el litio (14%) y finalmente la plata (12%); lo que consolida un balance comercial superavitario. La infraestructura ferroviaria es siempre considerada un eslabón clave en su logística, máxime teniendo en cuenta que las proyecciones para 2030 son ambiciosas: triplicar exportaciones a USD 15.000 millones y duplicar el empleo a 200.000 puestos, muchos en zonas alejadas de grandes centros urbanos.

Siempre se destaca la intención de TAC/BCyL en seguir fortaleciendo lazos con el sector productivo minero: tanto es así que el presidente de la empresa estatal, Alejandro Núñez, disertó junto al equipo de dirección en los encuentros del cobre y del litio, que se llevaron a cabo durante agosto en San Juan; y esta semana en Catamarca donde insistió que “la logística debe ser considerada como tema constitutivo del proceso productivo minero, no debe ser tomada en cuenta al final, por eso celebramos este tipo de despachos que forma parte fundacional de la explotación”.