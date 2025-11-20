El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 ordenó incautar bienes inmuebles y sumas de dinero cuyo valor actualizado asciende a $684.990.350.139,86, una cifra récord en causas por corrupción.
La Justicia endureció el régimen de visitas a Cristina Kirchner en su domicilio
La expresidenta deberá ajustarse a un régimen más estricto y, en caso de incumplimiento, podría revisarse o incluso dejarse sin efecto el beneficio.País20/11/2025
El juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, dispuso nuevas condiciones para las visitas que recibe Cristina Kirchner en su arresto domiciliario. Según la resolución, la expresidenta deberá ajustarse a un régimen más estricto y, en caso de incumplimiento, podría revisarse o incluso dejarse sin efecto el beneficio.
El magistrado aclaró que no estaba permitida la visita simultánea de los nueve economistas que habían ingresado recientemente a su domicilio, sino que ese tipo de encuentros solo podrá realizarse de manera individual. Además, se estableció un límite máximo de dos horas, dos veces por semana y el límite de personas que podrá verla en cada ocasión será de tres individuos.
La resolución también fija que cada visita deberá contar con una autorización "individual, expresa y previa", acompañada por una motivación concreta y detallada, así como la fecha y el horario previstos para el ingreso.
"Se deberá informar en cada oportunidad la fecha, hora y la cantidad de personas autorizadas para ingresar al domicilio, con el fin de garantizar un adecuado seguimiento de los ingresos y su conformidad con las pautas", dice el escrito.
La decisión de la Justicia también detalló que se mantendrá una supervisión trimestral de la ejecución de la pena y de las nuevas reglas de conducta que fijó el Tribunal.
El presidente Javier Milei le tomó juramento. El funcionario prometió lealtad y cumplimiento de la Constitución.
La atención se reanudará el martes 25, de 7.30 a 18.30. La medida rige para las sedes Capital, Metán, Tartagal y Orán.
Durante 10 días, habrá cortes y desvíos por obras en la ladera del cerro San BernardoSalta19/11/2025
Los arreglos se ejecutarán en un muro de la zona del Portezuelo, a lo largo de 25 metros y están a cargo de Vialidad de la provincia.
Taca Taca se consolida como una oportunidad histórica para el desarrollo productivo y la economía de la Puna salteña.