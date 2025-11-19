Comenzará a las 13 y la hipótesis será un sismo de gran escala con principio de incendio.
Durante 10 días, habrá cortes y desvíos por obras en la ladera del cerro San Bernardo
Los arreglos se ejecutarán en un muro de la zona del Portezuelo, a lo largo de 25 metros y están a cargo de Vialidad de la provincia.Salta19/11/2025
La Municipalidad de Salta ordenará el tránsito mientras se ejecuten obras en la ladera del cerro San Bernardo.
La acción está a cargo de Vialidad de la Provincia, que iniciará, este martes 18, trabajos para efectuar el arreglo de un muro en la zona del Portezuelo.
Se estima que la obra durará aproximadamente de 8 a 10 días, si las condiciones climáticas acompañan.
El municipio, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, se encargará de colaborar con los desvíos y el ordenamiento del flujo vehicular.
Las obras son de emergencia y se ejecutarán a lo largo de 25 metros. El horario de trabajo se llevará a cabo de 8.30 a 12 y de 14 a 18 dependiendo del tránsito y los cortes serán a media calzada. Además, se sacarán los delimitadores para facilitar el trabajo de las máquinas.
Se recomienda a los conductores seguir las indicaciones del personal uniformado y mantener la calma para evitar inconvenientes.
Los comercios adheridos gozaran de la exclusión a los padrones de recaudación anticipada de bancos y tarjetas de créditos durante los meses de la promoción.
Un hombre y su hijo, propietarios de un corralón, fueron denunciados por 53 personas, que aseguraron no haber recibido los productos adquiridos.
La atención se reanudará el martes 25, de 7.30 a 18.30. La medida rige para las sedes Capital, Metán, Tartagal y Orán.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 ordenó incautar bienes inmuebles y sumas de dinero cuyo valor actualizado asciende a $684.990.350.139,86, una cifra récord en causas por corrupción.
