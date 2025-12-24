Robaron en una finca de Metán, pero los detuvieron

Policías del destacamento policial Río Piedras detuvieron a dos hombres de 32 y 45 años por sustraer elementos de una finca en la localidad de Metán. La intervención inició por una alerta vecinal en la dependencia policial.

En el lugar, detectaron una camioneta con bolsas con cítricos sustraídos. Tras un patrullaje lograron ubicar a los sospechosos en la ruta nacional 16.

Se secuestraron los elementos sustraídos y la camioneta que había sido utilizada para cometer el ilícito.

Intervino la Fiscalía Penal de Joaquín V. González.