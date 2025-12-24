Se trata de una estructura metálica que se encontraba frente al cementerio de La Paz.
Servicios municipales durante Nochebuena y Navidad ¿cómo funcionarán?
El miércoles 24 el servicio de recolección de residuos se prestará hasta las 12 hs y se reanudará el jueves 25 a partir de las 21.Salta24/12/2025
La Municipalidad de Salta informa cómo será el cronograma de servicios previsto para el miércoles 24 y jueves 25, de Nochebuena y Navidad, respectivamente. El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado, retomando la atención el viernes 26.
La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos informa que el miércoles 24 el servicio de recolección de residuos se prestará hasta las 12 hs y se reanudará el jueves 25 a partir de las 21. Se solicita a los vecinos y en especial a los comerciantes del microcentro respetar los días y horarios establecidos, a fin de colaborar con la limpieza de la ciudad.
Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardias para sepelio.
Los mercados municipales funcionarán de la siguiente manera: el Mercado San Miguel y su Anexo atenderán al público el martes 23 en horario corrido de 8.30 a 22 horas, mientras que el miércoles 24 abrirán de 8.30 a 17.30. El jueves 25 permanecerán cerrados. El Mercadito Belgrano funcionará con el mismo cronograma.
Por su parte, el Mercadito Evita abrirá el martes 23 en dos turnos, de 11.30 a 15.30 y de 20 a 00 horas. El miércoles 24 atenderá únicamente en el turno del mediodía, de 11.30 a 15.30, y el jueves 25 permanecerá cerrado.
En tanto, el Patio de la Empanada atenderá el martes 23 en horario corrido de 8.30 a 00 horas, mientras que el miércoles 24 abrirá de 9.30 a 16.30. El jueves 25 no habrá atención al público.
Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informa que los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados. En cuanto a Educación Vial, el miércoles 24, habrá exámenes prácticos en las sedes de calle Artigas y Unión, con turnos previamente asignados, y exámenes teóricos de 8 a 12, en el CEL de calle Santa Fe.
Asimismo, los agentes de tránsito estarán abocados a los controles que se realizarán en toda la ciudad.
Desde Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis se indica que el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá el miércoles 24, de 8 a 12, y el jueves 25, de 10 a 12, solo urgencias. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” permanecerá cerrado, con guardias permanentes para atender a los animales internos. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el feriado.
Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se hace saber que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas. En tanto a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.
Por su parte los natatorios municipales funcionarán de la siguiente manera: Juan Domingo Perón, permanecerá cerrado el 24 y 25; Carlos Xamena y Nicolás Vitale, del 22 al 25 de diciembre no abrirán sus puertas. Se retoma la actividad normal, en todos los natatorios el 26 de diciembre.
En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.
En tanto, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva, para casos excepcionales. Estará de turno el Juzgado de 1° Nominación, a cargo del Dr. Christian Abdenur.
Trabajaron en el caso efectivos del destacamento Río Piedras.
Trabajaron efectivos de la División Investigativa Narcocriminal de Cafayate con colaboración de efectivos de Salta.
El miércoles 24 el servicio de recolección de residuos se prestará hasta las 12 hs y se reanudará el jueves 25 a partir de las 21.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 a cargo del juez Martín Cormick, tras una acción de amparo.
Subieron 4,2% con respecto al mes anterior, mientras que el costo de vida se ubicó en 2,3%. El sector registrado y el público quedaron por debajo del indicador general con 2,1% y 1,9%, respectivamente.