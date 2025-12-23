Desbarataron una boca de expendio de drogas en Cafayate

Efectivos de la División Investigativa Narcocriminal de Cafayate detuvieron a un hombre de 22 años en el marco de una investigación por venta de droga que se originó por una denuncia web.

Se allanó un inmueble en barrio Banda de Abajo. Se secuestraron más de 200 dosis de marihuana, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.

Los procedimientos se realizaron con la colaboración de efectivos de Capital.

Intervino la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Cafayate.