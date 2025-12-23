Salarios privados informales, los únicos que superaron la inflación en octubre

El índice de salarios informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojó en octubre una suba de 2,5% mensual, quedando por encima del costo de vida de ese mes, que fue del 2,3%.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el sector privado no registrado- comúnmente conocido como el sector informal- fue el único de los tres sectores que mide el INDEC que le ganó a la inflación durante el décimo mes del año con 4,2%. En tanto, el sector privado registrado se ubicó en 2,1% y el público hizo lo mismo en 1,9%.

Comparado con octubre del año anterior, los salarios quedaron por encima de la inflación para ese período (31,3%) y aumentaron 43,1%.

Esto se dio como consecuencia de los incrementos de 30,5% en el sector privado registrado; 31,9% en el público y 113,2% en el privado no registrado.