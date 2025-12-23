El Quebrachal: Aguas del Norte avanza con la regularización de las conexiones domiciliarias

El titular de Aguas del Norte y ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún, recibió esta mañana al intendente de la ciudad de El Quebrachal, Rolando Rojas y al diputado por el departamento Anta, Juan Pablo Cuéllar, con quienes analizó la situación del servicio en esa zona.

Durante el encuentro, Jarsún expuso acerca de la importancia que tiene para el Gobierno provincial el diálogo constante y poder trabajar en conjunto entre la empresa que preside y los municipios con el objetivo de llevar soluciones con eficiencia y celeridad a los vecinos de toda la provincia.

Además de analizar las necesidades de la zona y las obras proyectadas para mejorar permanentemente el servicio, evaluaron puntualmente los trabajos que se deben realizar de forma articulada para regularizar las conexiones domiciliarias de los vecinos de barrio 4 de Abril con la premisa de poder mejorar el servicio de agua potable en esa localidad.

“El trabajo articulado e incesante son la clave para que podamos cumplir con la premisa que nos encomendó el gobernador Gustavo Sáenz de llevar soluciones de fondo a los vecinos de toda la provincia, con celeridad y un criterio profundamente federal”, destacó Jarsún.