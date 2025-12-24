Retiraron un kiosco abandonado en B° La Paz

La Municipalidad de Salta sigue realizando distintos operativos, como a lo largo de toda la gestión, con el objetivo de recuperar espacios públicos en diferentes zonas de la ciudad.

Precisamente, personal de la Subsecretaría de Espacios Públicos retiró ayer un carro abandonado de zona sur.

Se trata de una estructura metálica que se encontraba en la Av. John Kennedy, frente al cementerio de La Paz.

Desde el área señalaron que los trabajos son pedidos efectuados por el intendente Emiliano Durand y por vecinos. En la mayoría de los casos se trata de lugares que podrían ser aprovechados de otra manera, beneficiando a la comunidad.

Desde el inicio de la gestión ya se van liberando más de una hectárea de terrenos públicos.

Quienes deseen informar sobre algún espacio ocupado por estructuras abandonadas, deben hacer la denuncia correspondiente en la App de Muni Salta, llamar al 105 o dirigirse de manera presencial al Centro Cívico Municipal (CCM).