Trabajaron en el caso efectivos del destacamento Río Piedras.
Retiraron un kiosco abandonado en B° La Paz
Se trata de una estructura metálica que se encontraba frente al cementerio de La Paz.Salta24/12/2025
La Municipalidad de Salta sigue realizando distintos operativos, como a lo largo de toda la gestión, con el objetivo de recuperar espacios públicos en diferentes zonas de la ciudad.
Precisamente, personal de la Subsecretaría de Espacios Públicos retiró ayer un carro abandonado de zona sur.
Se trata de una estructura metálica que se encontraba en la Av. John Kennedy, frente al cementerio de La Paz.
Desde el área señalaron que los trabajos son pedidos efectuados por el intendente Emiliano Durand y por vecinos. En la mayoría de los casos se trata de lugares que podrían ser aprovechados de otra manera, beneficiando a la comunidad.
Desde el inicio de la gestión ya se van liberando más de una hectárea de terrenos públicos.
Quienes deseen informar sobre algún espacio ocupado por estructuras abandonadas, deben hacer la denuncia correspondiente en la App de Muni Salta, llamar al 105 o dirigirse de manera presencial al Centro Cívico Municipal (CCM).
El miércoles 24 el servicio de recolección de residuos se prestará hasta las 12 hs y se reanudará el jueves 25 a partir de las 21.
Trabajaron efectivos de la División Investigativa Narcocriminal de Cafayate con colaboración de efectivos de Salta.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 a cargo del juez Martín Cormick, tras una acción de amparo.
Subieron 4,2% con respecto al mes anterior, mientras que el costo de vida se ubicó en 2,3%. El sector registrado y el público quedaron por debajo del indicador general con 2,1% y 1,9%, respectivamente.