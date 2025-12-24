Las inscripciones estarán abiertas a partir del 15 de noviembre.
La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar la ley de financiamiento universitario
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 a cargo del juez Martín Cormick, tras una acción de amparo.Educación24/12/2025
La Justicia federal le ordenó este martes al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según pudo confirmar Noticias Argentinas de fuentes judiciales.
El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.
Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.
En zona cordillerana las clases estarán suspendidas.
Después de muchos años el espacio será administrado y conservado por la Dirección de la unidad educativa N° 5080 Doctor Manuel de Castro, -ex Colegio Nacional- en colaboración con la UNSA y la escuela técnica 3118 de barrio Francisco Solano.
La decisión se adoptó tras el dictado de la conciliación obligatoria. EANA confirmó que quedó sin efecto la medida gremial de ATEPSA. Los vuelos operarán con normalidad en todo el país durante las Fiestas.
Trabajaron en el caso efectivos del destacamento Río Piedras.
Se trata de una estructura metálica que se encontraba frente al cementerio de La Paz.