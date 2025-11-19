La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

La Justicia federal dispuso un decomiso histórico contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados por la administración fraudulenta de fondos públicos en la obra pública de Santa Cruz. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 ordenó incautar bienes inmuebles y sumas de dinero cuyo valor actualizado asciende a $684.990.350.139,86, una cifra récord en causas por corrupción. La medida también alcanza a Máximo y Florencia Kirchner, como titulares de propiedades involucradas en la maniobra.

La resolución, firmada este 18 de noviembre, se dicta tras la firmeza de la sentencia del caso —obtenida el 10 de junio de este año— y luego de que los condenados no cumplieran con la intimación de entregar voluntariamente los bienes o cubrir el importe determinado. El monto inicial fijado en el fallo de 2022, equivalente a unos $84.800 millones, fue actualizado por peritos contables de la Corte Suprema, de la fiscalía y del tribunal.

Un decomiso sin precedentes

La disposición abarca inmuebles y activos de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hermanos SA y Loscalzo y Del Curto SRL, firmas centrales en la adjudicación de obras públicas durante el período investigado (2003-2015). También incluye propiedades transferidas a Máximo y Florencia Kirchner y bienes vinculados a funcionarios y empresarios condenados: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

En caso de que los inmuebles decomisados no alcancen a cubrir la cifra exigida, el tribunal dispuso avanzar sobre otros bienes identificados durante el proceso o los que pudieran surgir en la etapa de ejecución de la sentencia.