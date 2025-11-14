El Gobierno analiza eliminar el Monotributo

El presidente Javier Milei le tomó juramento. El funcionario prometió lealtad y cumplimiento de la Constitución.
El Gobierno analiza eliminar el MonotributoPaís14/11/2025
El Gobierno nacional evalúa una profunda reforma laboral y tributaria que incluiría, entre sus propuestas, la eventual eliminación del régimen del Monotributo, según trascendió de reuniones privadas entre funcionarios del equipo económico y empresarios, reveladas este jueves por Clarín.
Aunque no se trata de una decisión tomada oficialmente, la posibilidad de modificar o incluso suprimir el esquema que hoy alcanza a unos 3 millones de trabajadores independientes ya generó un fuerte debate en sectores profesionales, pymes y contadores.
De acuerdo con el informe del periodista Juan Manuel Barca, el borrador —titulado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”— forma parte de un documento interno que el ministro de Economía, Luis Caputo, estaría analizando bajo estricta reserva.
El objetivo central sería “formalizar la economía y fortalecer el sistema previsional”, además de reducir la carga laboral para fomentar la contratación en blanco.
Entre los puntos mencionados figura la eliminación del Monotributo y la incorporación de sus adherentes al régimen de autónomos, que también sufriría modificaciones. En ese esquema, se contemplaría elevar la base mínima de aportes y permitir deducciones de gastos personales.
Fuente: Cadena 3
Este lunes continuó la tendencia a la baja del indicador, que es clave para el plan económico. El dólar cerró a $1.445 para la venta en el Banco Nación.
Empezaron este lunes los rastrillajes en las lagunas de un predio que pertenece a Carlos Pérez, de 63 años, y Victoria Caillava, de 53, dos de los detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña hace más de un año en el paraje Algarrobal, la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes.
El operativo estuvo a cargo de Vialidad Nacional y Gendarmería.
Se controlaron motos y autos que trabajan con Uber y DiDi, para verificar que cumplan con los requisitos solicitados.