Este lunes continuó la tendencia a la baja del indicador, que es clave para el plan económico. El dólar cerró a $1.445 para la venta en el Banco Nación.
Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior en la Casa Rosada
El presidente Javier Milei le tomó juramento. El funcionario prometió lealtad y cumplimiento de la Constitución.País11/11/2025
El presidente Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en un acto realizado en la Casa Rosada.
Santilli asumió con el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Este nuevo nombramiento se enmarca dentro de los cambios ministeriales promovidos por el gobierno de Milei tras las elecciones.
Empezaron este lunes los rastrillajes en las lagunas de un predio que pertenece a Carlos Pérez, de 63 años, y Victoria Caillava, de 53, dos de los detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña hace más de un año en el paraje Algarrobal, la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes.
Tras jurar en el Salón Blanco, Diego Santilli encabezará una gira por el interior para coordinar con gobernadores la agenda económica y política del Gobierno.
Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.
La Municipalidad, junto a vecinos del barrio San Carlos, constataron la presencia de un sector utilizado de manera indebida para el arrojo de escombros, cubiertas y residuos.
El presidente Javier Milei le tomó juramento. El funcionario prometió lealtad y cumplimiento de la Constitución.