Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei le tomó juramento. El funcionario prometió lealtad y cumplimiento de la Constitución.

País11/11/2025
El presidente Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en un acto realizado en la Casa Rosada.

Santilli asumió con el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución. 

Este nuevo nombramiento se enmarca dentro de los cambios ministeriales promovidos por el gobierno de Milei tras las elecciones.

